Zamiast zbierać na gadżety, postanowili przekazać pieniądze chorej Indze [ZDJĘCIA]

Lemoniada i ciasto, ze sprzedaży których pieniądze zostaną przekazane na pomoc małej Indze walczącej z SMA. To pomysł młodych mieszkańców szczecińskiego Warszewa, którzy od południa, na zbiegu ulic Brzeskiej i Włoskiej, sprzedawali ręcznie przygotowane smakołyki.

- Uznaliśmy, że gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze dla siebie, to na nic konkretnego byśmy ich nie wydali, ale Indze mogą się one bardzo przydać. Sprzedajemy chałkę, ciasto, rogaliki, ciasteczka, lemoniadę, jeżyny. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się lemoniada i chałka - mówiły dzieci.- Są tutaj dzieci, które są bardzo chętne do pomocy. Na początku chcieli trochę dorobić, po czym stwierdzili, że tak naprawdę te ich potrzeby nie są tak ważne jak potrzeby małej dziewczynki. Ustalili, że każdy by mógł sobie kupić jakąś drobną rzecz, a jednak tu chodzi o życie. Sami podjęli taką decyzję, że jednak całość tych pieniędzy przeznaczą na pomoc Indze. Była próbna akcja w poniedziałek. W sobotę ruszyła już na szeroką skalę, bo trzeba było się do tego przygotować, trzeba było zrobić zakupy, upiec ciasta. Mam nadzieję, że ta akcja pomoże Indze - dodawała matka jednej z pociech.Indze Niedźwiedzkiej można pomóc także poprzez zbiórkę internetową na portalu siepomaga.pl