W Barzkowicach dowiesz się, które jaja są większe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strusie czy emu, które jajka są większe? M.in. tego dowiedzieć się można na wystawie w Barzkowicach. Trwają tam 33. rolnicze targi Agro Pomerania.

Na miejscu jest Paulina Seweryniak z Jenikowa, która zorganizowała wystawę jajek.- Największe są jajka strusie. Potrafią mieć 1,5-1,7 kg. Jeżeli chodzi o emu, to średnia to jest około 600 gram. Strusie znoszą jaja praktycznie co drugi dzień, za to bardzo długo czeka się na emu, który znosi je co 4-5 dni i to tylko zimą - mówi Seweryniak.Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego szacuje, że przez 3 dni targów Barzkowice odwiedzi 140 tysięcy osób. Impreza odbywa się na 38 hektarach. Na miejscu oglądać można alpaki, konie, króliki, świnie, ale też kupić sadzonki drzew i krzewów, a niektórzy np. wyjeżdżają z Barzkowic z nowym kombajnem.