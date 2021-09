Oko w oko z nietoperzem w szczecińskich podziemiach

Nietoperze w ich... sypialni - w korytarzach podziemnej trasy turystycznej przy Jeziorze Szmaragdowym w Szczecinie można podglądać te zwierzęta do niedzieli.

Trwa "Akcja Hibernacja, czyli Wielki Powrót Nietoperzy", a to oznacza konfrontację oko w oko z tymi tajemniczymi ssakami i rozprawienie się z krzywdzącymi mitami na ich temat.Wrzesień to czas ich wielkiego obżarstwa i równie wielkich przeprowadzek właśnie m.in do podziemi Puszczy Bukowej, gdzie zapadną w zimowy sen. Dlatego w sobotę i niedzielę można je przywitać i podglądać.Z tej okazji zabawa dla dorosłych i nieco młodszych - z grami, konkursami oraz wycieczkami z legendami w tle. Będzie też kącik gastronomiczny i by odpocząć po dawce emocji - strefa relaksu z leżakami - mówi Karolina Ignaszak, dyrektor Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd"- Będziemy zwiedzać po raz kolejny podziemną trasę turystyczną. Tym razem sami będziemy wchodzić z przewodnikiem, światło będzie przygaszone, dlatego niezbędna jest latarka. Te nietoperze będą krążyć nad naszymi głowami, więc myślę, że to będzie niezapomniane wrażenie. Dowiemy się też, czy nietoperze naprawdę wplątują się we włosy, czy wypijają krew i czy tak naprawdę jest się czego bać - dodaje Ignaszak.Start wycieczki w niedzielę w południe. Koniec wyprawy o godzinie 16. Trzeba się wcześniej zapisać. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej "Szmaragdowe - Zdroje" lub pod linkiem