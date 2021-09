Rusza modernizacja wiaduktu kolejowego w miejscowości Czarne

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy linii kolejowej między Runowem Pomorskim a Chojnicami. Tym razem prace obejmą modernizację wiaduktu w miejscowości Czarne. Koszt robót to 1,5 mln złotych.

Obecnie po wiadukcie pociągi poruszają się z prędkością 30 km/h. Docelowo ma wzrosnąć do 120 km/h - mówi Radosław Śledziński z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodaje, że prace przy modernizacji wiaduktu rozpoczną się już w poniedziałek.



- Zakres robót obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji wiaduktu, w tym przęsła oraz przyczółków. Przebudowane zostaną również skrzydła obiektu, wykonana zostanie izolacja, a betonowe elementy zostaną zabezpieczone przez korozją, co na lata zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów - mówi Śledziński.



Ze względu na prowadzone prace od poniedziałku 13 września na odcinku od miejscowości Czarne do stacji Szczecinek wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia w ruchu potrwają tu do czwartku 16 września.