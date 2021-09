Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sery z różnych regionów, pomidory suszone na włoskim słońcu czy oliwki w każdej postaci - tego można spróbować w alei Kwiatowej w Szczecinie. Trwa tam Jarmark Włoski.

Jest skromny, bo wystawia się zaledwie kilka punktów, ale można spróbować produktów, których nie znajdziemy w polskich sklepach.



- Wybrałem ser. Pierwszy raz będę go jadł, więc nie wiem co to będzie. Będę próbował. - Formaggio fresco z przyprawą aglio olio, ricotta, bez przyprawy, owcze sery z pieprzem. Szczecinianie go najczęściej wybierają, a ricottę, bo jest delikatna. - Wzięłam pizzę z syropem klonowym. - Syrop klonowy pasuje do pizzy i szynki parmeńskiej - mówią uczestnicy jarmarku.



Jarmark włoski potrwa do 26 września.