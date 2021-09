Koniec przedstawień, czas na czerwone kule. Widzowie głosują

Kontrapunkt. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Przedstawienie "Staff only" Biennale Warszawa, czyli interdyscyplinarnej instytucji kultury, było ostatnim pokazem konkursowym Kontrapunktu, który odbywa się w Szczecinie.

55. Przegląd Teatrów Małych Form właśnie dobiega końca. W niedzielę wydarzenia towarzyszące festiwalowi , a o godzinie 19 w Teatrze Lalek „Pleciuga” gala rozdania nagród.



Publiczność tegoroczny przegląd uważa za udany.



- W tym roku był wysoki poziom. Ciekawie, udany Kontrapunkt pod względem programowym. Bardzo mi się podobał ten festiwal. Nie był taki rozdmuchany. Ciekawe pytania były zadawane w spektaklach - podkreślają widzowie.



Grand Prix Kontrapunktu przyznaje publiczność, w głosowaniu dwustopniowym - mówi Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy festiwalu.



- To jest mapa emocji. Wychodząc ze spektaklu oceniamy go "na gorąco". Od 1 do 10. Wychodzi z tego pewna średnia, która stanowi 80 procent pełnego wyniku oceny publiczności. 20 procent to "kuleczki", czyli widzowie którzy obejrzeli przynajmniej połowę spektakli konkursowych. Oni biorą czerwoną kulę i wrzucają do odpowiedniej skrzynki - tłumaczy Źródlewski.



Festiwalowi towarzyszą między innymi instalacja performatywna Karoliny Gołębiowskiej oraz przedstawienie OFF Kontrapunktu.