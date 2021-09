Radni Szczecina będą obradować w nowej sali. "Robi wrażenie"

W takiej sali radni obradowali dotychczas. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa sala sesyjna dla szczecińskich radnych gotowa. Powstała w miejscu dawnej filharmonii. Za kilka dni zaplanowano odbiory techniczne.

Wykonawca na ostateczne poprawki ma czas do 15 września - mówi przewodnicząca szczecińskiej rady miasta Renata Łażewska. - Kwestia jest tylko przyłączy i podłączy. Poprawki zostaną odebrane pozytywnie, to będzie czas na przeprowadzkę i daj Boże, żeby jeszcze sytuacja pandemiczna pozwoliła nam na to, żeby w sali obradować.



- To zupełnie nowe warunki dla radnych - dodaje Łażewska. - Byłam w nowej sali sesyjnej i ta przestrzeń, okna, kubatura robi wrażenie. Tam naprawdę są warunki do pracy.



Pierwotnie miasto podawało, że inwestycja miała być gotowa w połowie roku. Przebudowa kosztuje ponad 16 mln złotych. Z kolei w miejscu starej sali, w której obradowali radni powstaje nowa sala ślubów.