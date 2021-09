Mieszkańcy Stargardu czekali ponad dwa lata. Otwarcie do końca miesiąca

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Aqua Star w Stargardzie prawie gotowa. Modernizacja pływalni dobiega końca. Coraz bliżej otwarcia inwestycji wyczekiwanej przez mieszkańców.

Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale jak zapewnia Sławomir Stańczyk z OSiRu, będzie to jeszcze we wrześniu. - Celujemy w końcówkę września. Mieszkańcy są bardzo zniecierpliwieni. Modernizacja trwała przeszło dwa lata, więc głód powrotu jest bardzo duży - mówi Stańczyk.



W ofercie znajdą się, zarówno dobrze wszystkim znane zajęcia, jak i nowości m.in. Akademia dla niemowląt i sporo zajęć dla seniorów. A o tych zadba multimedalistka mistrzostw Polski w kolarstwie Monika Szotowicz.



- Chciałabym poprowadzić zajęcia na rowerach spinningowych. To świetna alternatywa na rehabilitację - przyznaje Szotowicz.



Obiekt odwiedzili radni Rady Miejskiej. A od 20 września, testowo, będą mogli pojawić się tam niektórzy mieszkańcy m.in. ci, którzy zdobyli wejściówki w konkursach. Reszta musi poczekać do końca miesiąca.