Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzescy seniorzy mogą skorzystać z darmowej rehabilitacji. Właśnie ruszyły zapisy do miejskiego programu bezpłatnych zabiegów dla osób w wieku 60+.

Z zabiegów będzie mogło skorzystać tysiąc osób. Każdy będzie miał do dyspozycji 30 zabiegów.



Aby w ten sposób zadbać o zdrowie seniorzy muszą posiadać Kołobrzeską Kartę Mieszkańca oraz skierowanie od lekarza. Następnie mogą zgłosić się bezpośrednio do jednego z realizatorów zadania, czyli na przykład do Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w hali Milenium.



Koszt całego programu to 300 tysięcy złotych, a zabiegi będą realizowane do końca listopada.