Śmieci znikają z ulic Goleniowa, ale problem nadal istnieje [ZDJĘCIA]

Po ponad tygodniu na ulice Goleniowa wyjechały śmieciarki, które zaczęły odbierać zalegające na wybranych osiedlach odpady. To efekt podpisanych umów z przez dwie spółdzielnie mieszkaniowe z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

Jak mówi Aneta Włochowicz z goleniowskiego TBS, spółdzielnia mieszkaniowa podpisała umowę na wywóz śmieci powołując się na podstawę prawną.- Zgodnie z artykułem 6s ustawy "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", jeżeli gmina nie wywiązuje się z obowiązku odbierania odpadów, to przejmuje to właściciel. Napisaliśmy do gminy Goleniów pismo informujące o tym i zleciliśmy usunięcie odpadów. Faktura zostanie wystawiona na gminę - tłumaczy Włochowicz.Mieszkańcy części goleniowskich osiedli poczuli w końcu zapach świeżego powietrza, a przede wszystkich odetchnęli z ulgą na widok śmieciarek wywożących śmieci.- Właśnie przyszłam zobaczyć i jest super ulga, że są wywożone. - Teraz wywiezione, dzisiaj zgarniali. Ale to było wszystko pod dach, nawet drzwi się otwierały. Jesteśmy szczęśliwi z tego względu, że nie będziemy mieli zanieczyszczeń, szczurów, niczego. Jak dalej pójdzie, to nie wiadomo. Najlepiej jakby całe miasto wywieźli - mówią mieszkańcy.Umowa miasta z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej wygasła 7 września.