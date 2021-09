Ból kontrolują pilotem

Wystarczy pilot, by uśmierzyć ból… taką metodę proponują lekarze ze szpitala w Gryficach. Chodzi o stymulację rdzenia kręgowego.

To pierwsza taka procedura w regionie - dla pacjentów, którzy walczą z przewlekłym, długotrwałym bólem. Szczególnie dla tych, którzy cierpią z powodu bólu kręgosłupa lub nóg, głównie po operacjach, które nie przyniosły satysfakcjonującego efektu.



W szpitalu w Gryficach pacjentom wszczepia się stymulator rdzenia kręgowego. Umieszcza się go w odcinku piersiowym.



Pierwszym pacjentem, któremu wykonano taki zabieg był 67-letni mężczyzna, który skarżył się na ból nogi.



Impulsy elektryczne kontrolowane, dzięki pilotowi zmieniają sposób przewodzenia informacji w układzie nerwowym. Stymulacja zastępuje odczucie ból uczuciem delikatnego mrowienia. Po wszczepienia próbnego zewnętrznego stymulatora i testach pacjent został wypisany do domu. Za satysfakcjonujące efekty lecznicze uważa się redukcję dolegliwości bólowych co najmniej o połowę. Tak właśnie było w przypadku pierwszego pacjenta, co wpłynęło na jego lepsze samopoczucie i zwiększenie aktywności. Pacjentowi wszczepiono więc stały, podskórny symulator. Na taki sam zabieg oczekuje dwóch kolejnych pacjentów.



Szpital w Gryficach dołączył do grona dziesięciu szpitali w Polsce wykonujących zabiegi przezskórnej implantacji przeciwbólowych stymulatorów rdzenia kręgowego.