Polityczna zmiana w Kołobrzegu. "Rezygnuję, to decyzja mocno przemyślana"

Piotr Lewandowski. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przewodniczący kołobrzeskiej Rady Miasta rezygnuje i odchodzi z polityki.

Piotr Lewandowski ogłosił rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Jak zaznacza, jego decyzja jest podyktowana względami osobistymi.



- Od października podejmuję nową pracę, która wiąże się z przeprowadzką do innego miasta. W związku z tym dalsze pełnienie funkcji radnego i przewodniczącego rady jest niemożliwe. To decyzja mocno przemyślana - powiedział Lewandowski.



Lewandowski zapowiedział również złożenie mandatu radnego. Do jego odwołania ma oficjalnie dojść w najbliższy piątek, gdy zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta.



Nowym przewodniczącym ma zostać Bogdan Błaszczyk z Kołobrzeskich Razem. Po wygaśnięciu mandatu radnego na miejsce Piotra Lewandowskiego wejdzie kolejna osoba z listy kandydatów, która w wyborach w 2018 roku otrzymała największą liczbę głosów. Będzie to Anna Mazurek, naczelnik wydziału edukacji w starostwie powiatowym w Kołobrzegu.