Korki na drogach Szczecina i regionu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Popołudniowe utrudnienia drogowe na trasach miasta i województwa.

Korki w drodze do Estakady Pomorskiej - od strony prawobrzeżnej części Szczecina - sięgają już Mostu Pionierów. Tam jadąc do centrum stracicie 20-25 minut. Poza tym, część kierowców ucieka ulicami Batalionów Chłopskich oraz Granitową do Podjuch. Tam w obie strony jedziecie gęsiego.



Kierowcy stoją także na Moście Cłowym. Utrudnienia spowodowane są pracami przy przebudowie wiaduktu na ulicy Gdańskiej.



W miarę przejezdnie, jak na obecną porę dnia, jest na autostradzie A6 oraz drodze ekspresowej S3. To niewielkie utrudnienia.



Poza tym kierowcy zwalniają na ulicy Goleniowskiej do centrum Dąbia. Kolejka ma tam ponad kilometr.



Zaglądamy jeszcze na ulicę Energetyków. W tym miejscu - przed Mostem Długim - jadąc do centrum Szczecina, korek ma kilometr. Przejezdnie jest Trasą Zamkową.



Przypominamy o numerze czujnego telefonu, dzwońcie i informujcie innych - 510 777 222.