"Dzieci również potrafią bardzo ciężko chorować na Covid-19"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czwarta fala epidemii dotarła już do Polski - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Potwierdzają to dane z ostatniej doby. W kraju zarejestrowano 537 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 31 w Zachodniopomorskiem. Zmarło 8 zakażonych osób. W porównaniu ubiegłego tygodnia, we wtorek jest o 43 procent więcej zakażeń.



Przybywa też pacjentów w szpitalach - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



- To jest żółty już sygnał dla nas wszystkich. Nowych pacjentów przybyło 78, czyli w porównaniu do poprzednich dni, jest to bardzo wysoka liczba - mówi Kraska.



Wzrost zakażeń widać też w szkołach. Z powodu koronawirusa osiemnaście szkół i przedszkoli w regionie przeszło na tryb hybrydowy. By zapobiec takim sytuacją w szkołach ruszyły szczepienia.



W poniedziałek mobilny punkt odwiedził sześć placówek. W środę będą to kolejne trzy - między innymi XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - mówi dyrektor Maciej Grenda.



- Zgłosiło się dziesięcioro chętnych uczniów. Zawarliśmy porozumienie ze Szczecińskim Centrum Zdrowia i szczepienie odbędzie się u nas w szkole - mówi Grenda.



Joanna Jursa-Kulesza ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przypomina, że szczepienia przeciwko Covid-19 jest bezpieczna dla dzieci.



- Pamiętajmy, że dzieci również potrafią bardzo ciężko chorować na tę chorobę. Jest to bardzo ważne szczepienie - mówi Jursa-Kulesza.



W Zachodniopomorskiem przygotowanych jest 355 łóżek dla pacjentów z Covid-19, zajętych jest 51. Zabezpieczono 28 respiratorów, w użytku jest jeden.