Powrót po Covidzie. Szpital w Zdrojach oferuje specjalne turnusy

Ćwiczą, by wrócić do pełni sił po przejściu Covid-19. Fizjoterapię dla takich pacjentów oferuje kilkanaście placówek w regionie. Dołączył do nich szpital "Zdroje" w Szczecinie.

6-tygodniowy turnus ukończyli właśnie pierwsi pacjenci. Jedną z nich jest pani Agnieszka Przybylska, która zakażenie koronawirusem przeszła wiosną. Powrót do normalnego życia okazał się bardzo trudny, problemem było np. zrobienie zakupów.



- Już widzę efekty i jestem wdzięczna za to, że moje zdrowie wraca do lepszego stanu, aniżeli przed chorobą. Bardzo dobrze dobrane ćwiczenia, indywidualnie do spraw, które w moim przypadku nasilił Covid - powiedziała pani Agnieszka.



Rehabilitacja wzmacnia osłabiony po chorobie organizm, poprawia wydolność krążeniową i oddechową, a także usprawnia narząd ruchu i korzystnie wpływa na psychikę - tłumaczy lek. Barbara Zawisza-Lemińska, kierująca Dziennym Oddziałem Rehabilitacyjnym w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie.



- Dzięki usprawnianiu, pacjenci wracają do codziennej aktywności domowej, zawodowej i społecznej. Uczą się wypracowywać nowe nawyki, które, na co liczymy, pozostaną z nimi na dłużej - mówi Zawisza-Lemińska.



Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 realizowany na Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym szpitala „Zdroje” finansowany jest ze środków NFZ. Cykl trwa sześć tygodni.