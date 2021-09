Zamiast tradycyjnych lekcji WF-u... jazda na hulajnogach?

Fot. archiwum prywatne, Paweł Świebodzki

Lekcje na dwóch kółkach - na taki pomysł postawiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie-Zdroju.

To tam, w ramach wychowania fizycznego, uczniowie uczą się, jak jeździć bezpiecznie na hulajnogach i żyć aktywnie.



Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, relacjonuje Aneta Wasilewska z rady rodziców.



- Już pierwszego dnia postawiano pachołki. Uczniowie byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni, bez problemu od razu jeździli na tych hulajnogach dookoła szkoły. Od razu się pokazały takie pierwsze problemy, jak chociażby to, że uczniowie niekoniecznie chcą nosić kaski. Będą mieli okazję na zajęciach zobaczyć, że są one bardzo potrzebne - dodaje Wasilewska.



Jak podkreśla Wasilewska, projekt powstał dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Inspiracją była zagraniczna szkoła.



Hulajnogi są nagrodą dla uczniów za udział w Rajdzie Żółtej Kaczuszki po Wogrze. Ze środków, zebranych podczas tej imprezy, Rada Rodziców zakupiła 30 takich pojazdów i kasków.