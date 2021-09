Zawody rzemieślnicze wracają do łask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będą kucharzami, fryzjerkami, ślusarzami i mechanikami. Kilkadziesiąt osób zostało dzisiaj pasowanych na uczniów - to wieloletnia tradycja Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

- Gotowałem od dzieciństwa, bardzo to lubię. Chciałbym się też dużo nauczyć. - Od dziecka lubiłam robić manualne rzeczy, w tym bawić się włosami. W końcu mu się udało i będę próbowała działać w tym kierunku - mówili uczniowie.



- Takie nasze wstępne rozeznanie świadczy o tym, że znowu wraca do łask kucharz. Mamy też sporo fryzjerek w naszej szkole - mówi Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.



Nauka w Branżowej Szkole I stopnia numer 5, to trzy lata nauki w ramach kształcenia zawodowego. Absolwenci szkoły otrzymują dwa tytuły: świadectwo ukończenia szkoły oraz tytuł czeladnika w rzemiośle.