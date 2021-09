Kongres Morski: Przeładunki towarowe cały czas w górę [ZDJĘCIA]

Ogromny wzrost trailerów transportowanych promami na linii Świnoujście - Szwecja. Rok do roku jest ich o prawie 30 procent więcej.

- Trailery to same naczepy samochodów ciężarowych bez kierowców i ciągników siodłowych. Przeładowujemy więcej towarów niż przed pandemią - poinformował na Kongresie Morskim Marek Kowalewski, prezes Terminalu Promowego w Świnoujściu. - Mamy zdecydowanie więcej. Przeładunki towarowe idą cały czas w górę. Myślę, że każdego roku jest 10-procentowy wzrost liczby ciężarówek, natomiast w okresie popandemicznym obserwujemy kolosalny wzrost przeładunków trailerów. Porównując osiem miesięcy tego roku do ośmiu miesięcy ubiegłego, wzrost przeładunku trailerów jest na poziomie 28 procent.Do Szwecji wozimy głównie materiały budowlane, meble i stal. - Myślę, że wzrost jest tak duży z kilku powodów. Po pierwsze jest zintensyfikowana wymiana towarowa w okresie popandemicznym, a po drugie wzrost liczby trailerów wynika z tego są ogromne braki w liczbie kierowców dostępnych na rynku. W związku z powyższym spedytorzy, gestorzy ładunków dowożą do nas ładunek ciągnikiem, zostawiają naczepę i ciągnik może wracać po kolejny ładunek - powiedział Kowalewski.Terminal Promowy w Świnoujściu odnotował wzrost przeładunków, mimo iż połowa stanowisk dla promów jest wyłączona z eksploatacji. Dziennie do Szwecji z terminalu jest 11 odejść promów.