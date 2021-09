Zabytkowa część mostu zostanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zabytkowe przęsło mostu kolejowego w Podjuchach zostanie zachowane. Taką deklarację złożył Arnold Bresch z Polskich Linii Kolejowych.

W Podjuchach powstanie nowy most kolejowy a obok niego będzie zachowane jedno zwodzone przęsło starego mostu.- Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, ale też nas miłośników kolei, pozostawimy istniejący obiekt mostowy. Będzie on służył jako pomnik techniki. W sąsiedztwie nowego mostu, będzie można przez następne lata obserwować to, co było w pewnym momencie zakałą dla rozwoju portu - powiedział Bresch.Most kolejowy powstał w 1936 roku. Przed wojną most miał dwa tory oraz dwa przęsła zwodzone, po wojnie odbudowano tylko jeden tor. Przęsło zwodzone, które zostanie zachowane ma 17 metrów długości, nie ma nad nim trakcji. Pociąg, który chce je przejechać musi się rozpędzić i "łapać" trakcję po drugiej stronie przęsła.