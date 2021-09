Ustronie Morskie w krajowej czołówce pod względem wyszczepienia mieszkańców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Ustronie Morskie, Świdwin, Pełczyce i Choszczno "Zachodniopomorskimi Liderami Szczepień" - konkurs o tej nazwie zorganizował Urząd Marszałkowski.

Każda z wymienionych gmin w nagrodę dostała w środę po 100 tysięcy złotych. Ogólnie poziom wyszczepienia mieszkańców Pomorza Zachodniego to około 47 procent ludności regionu.



Ustronie Morskie jest na czwartym miejscu w kraju i liderem w regionie (64 procent), jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych osób w gminie (w kategorii do 4,5 tysiąca osób). Wójt Ustronia Morskiego Bernadeta Borkowska podkreślała rozsądek mieszkańców.



- Zrozumieli, że są tak przekonani, że zabezpieczą zdrowie swoich dzieci, rodzin i naszych sąsiadów - mówiła Borkowska.



Marszałek Olgierd Geblewicz poinformował, że podobny konkurs będzie zorganizowany także dla sołtysów.



- Bardzo się cieszę, że te nasze działania zbiegły się z działaniami Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiaj ogłoszono, że zostaną udostępnione mobilne punkty szczepień w zasadzie we wszystkich sołectwach - mówił Geblewicz.



Wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski zwracał uwagę, że zgodnie z przewidywaniami, jesienią infekcji będzie więcej.



- Szczepienia jednoznacznie chronią przed ciężkim przebiegiem - mówił Parczewski.



Lekarze zwracają także uwagę, że szczepienia zapobiegają powikłaniom po zakażeniu koronawirusem. Jednym z nich jest zapalenie mięśnia sercowego i w szpitalach nie brakuje takich pacjentów: osób młodych, prowadzących wcześniej zdrowy tryb życia.