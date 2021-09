Bezpieczniej na przejściu koło Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Będzie bezpieczniej w podkołobrzeskim Zieleniewie. Wszystko, dzięki realizowanej inwestycji drogowej.

Rozpoczęła się przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Szczecińskiej, czyli w jednym z głównych wjazdów do Kołobrzegu. Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski mówi, że na miejscu powstanie wyczekiwana przez mieszkańców sygnalizacja świetlna, ale nie tylko.



- Będzie radar, który też będzie powodował to, że kierowca, który jedzie z większą prędkością niż 50 kilometrów na godzinę będzie miał automatycznie wyzwolone światło czerwone, więc będzie musiał się zatrzymać, albo przynajmniej zwolnić - informuje Tamborski.



Inwestycja jest realizowana, dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że dzięki temu programowi uda się poprawić bezpieczeństwo na drodze.



- Bezpieczeństwo pieszych ponad wszystko. Musimy wiedzieć, że praktycznie 1/3 wypadków drogowych jest z udziałem pieszych - podkreśla Hoc.



Nowe przejście będzie gotowe za miesiąc, a jego koszt to 70 tysięcy złotych.