Najpierw w 3D, później w realu. Szpital Wojskowy przejdzie remont

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rusza wielka przebudowa Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Na razie jednak... na komputerze.

Na początek wkroczy trójwymiarowa technologia! W wirtualnej przestrzeni powstanie koncepcja - właśnie podpisano na nią umowę. W kolejnych etapach - projekty, a potem remont, które potrwają do 2024 roku.



Ciekawostką jest sam proces powstawania koncepcji modernizacji - mówi Marcin Górka, rzecznik 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie.



- Gmach szpitala zostanie zeskanowany w technologii 3D, dzięki czemu możliwa będzie jego inwentaryzacja architektoniczna. A w finale na podstawie tej koncepcji opracować będzie można już projekty architektoniczne, dla poszczególnych pasm modernizacji. Ta, jak planujemy, potrwa przez najbliższe 3 lata -



Szpital podpisał w czwartek umowę na koncepcję modernizacji z gdańską grupą Industria Project Sp. z o.o.



Kolejny etap prac, to analiza konstrukcji budynku i ocena stanu technicznego. Na koniec pierwszego etapu, firma opracuje koncepcję modernizacji. To łącznie koszt ponad 1 mln zł.

Modernizacja całego szpitala potrwa do 2024 roku.



Grupa firm Industria Project od ponad 15 lat zajmuje się przygotowaniem projektów obiektów ochrony zdrowia.



Budynek szpitala powstał w latach 1929-1931. Przed II wojną światową była to jedna z najnowocześniejszych klinik położniczo-ginekologicznych w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych był pierwszym szpitalem w polskim Szczecinie udzielającym pomocy zarówno wojsku, jak i ludności cywilnej.



W tym momencie zmodernizowano dach placówki. Po remoncie, kompleks zyska nową elewację. Brama wjazdowa odzyska pierwotny historyczny wygląd, uruchomiony będzie także zabytkowy zegar. Wymieniona będzie również centrala. Wszystkie sale wewnątrz kompleksu będą odnowione. Wedle optymistycznego planu, roboty ruszą za kilka miesięcy.



Modernizacja nie będzie miała wpływu na przyjmowanie pacjentów i planowane operacje.

W szpitalu jest około 150 łóżek.