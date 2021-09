Kierownik artystyczny Chóru Akademii Morskiej o planach na jesień

Po pandemii mamy mnóstwo pracy i projektów - mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie opowiadała o planach na najbliższe miesiące. Wspominała, także o koncercie z Fiszem i Emade. Odbył się w ramach projektu "Wspólne Brzmienia".Jak mówiła to jeden z najważniejszych koncertów w ostatnim czasie. Po koncercie nagrali także razem wspólny utwór.- To było już zupełnie szalone. Po koncercie, do którego się przygotowywaliśmy się naprawdę dość długo, po codziennych próbach i po całodniowym pobycie w filharmonii, między innymi podczas prób akustycznych. Następnego dnia weszliśmy do studia nagrań. W poniedziałek był koncert, we wtorek byliśmy w studiu nagrań i nagraliśmy utwór "Kurz", do którego zaprosili nas muzycy z Fisz i Emade - wspomina Fabiańczyk-Makuch.Utwórz pojawi się na nowym albumie Fisza i Emade.