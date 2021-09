W programie "Aktywna sobota" dietetyk Jakub Mauricz opowie o sercowych dolegliwościach u mężczyzn. Pasjonat zdrowego i aktywnego trybu życia wyjaśni między innymi, jak zadbać o odpowiednie krążenie krwi.

Mauricz jest cotygodniowym gościem studia Radia Szczecin. Jak co sobotę, podejmie temat związany z utrzymywaniem swojego organizmu w odpowiedniej kondycji. Jak i co jeść? W jaki sposób rozpocząć swoją przygodę z regularnymi treningami? Na te i inne pytania odpowie dietetyk.Jakub Mauricz czyta również pytania nadsyłane przez słuchaczy oraz internautów. W każdym programie, odpowiada na wszystkie nurtujące was tematy. Żeby wziąć aktywny udział w dyskusji - wystarczy odwiedzić zakładkę poświęconą akcji "Czas na zdrowie" na naszej stronie internetowej.Dietetyk od 10 lat prowadzi szkolenia z suplementacji, metodyki treningu, treningu personalnego oraz modelowania sylwetki. Zajmuje się również prowadzeniem dietoterapii w różnych stanach chorobowych.