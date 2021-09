Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przywracają piękno zabytkom. Dział Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie zyskał nowoczesny sprzęt do pracy.

- Są to narzędzia dość typowe, ale niezbędne w pracy, takie jak narzędzia ręczne, dłuta, piły mechaniczne, ręczne, tokarki do drewna, metalu - mówi Paweł Bosa, asystent konserwatora.



Sprzęt zakupiono w ramach projektu "Konserwatorskie piękno". Koszt to blisko 3 mln zł.