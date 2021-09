Chór Akademii Morskiej nagrywa z Piotrem Cugowskim

Utwór i teledysk z Piotrem Cugowskim nagrał Chór Akademii Morskiej w Szczecinie - zdradziła w Radiu Szczecin dyrygentka zespołu.

Sylwia Fabiańczyk-Makuch w "Rozmowach pod Krawatem" mówiła, że wspólnie nagrali piosenkę "Livin' on a prayer" zespołu Bon Jovi.- Nagrany jest już utwór, jest właściwie gotowy. Nagrana jest też partia solowa, tutaj mamy super gwiazdę, która się zgodziła z nami to zaśpiewać. Myślę, że osoba, która się z tym utworem kojarzy, to był mój pierwszy pomysł na to, ale musieliśmy trochę poczekać, żeby się nasza gwiazda zgodziła. Ona wystąpi też w teledysku. Zdradzę kto to - to Piotr Cugowski, który genialnie sobie poradził z partią solową - dodała Fabiańczyk-Makuch.Premierę zaplanowano na początek października. Z kolei 15 października chór rozpoczyna trasę po Polsce z muzyką filmową. Zagrają między innymi w Krakowie, Łodzi i Warszawie.