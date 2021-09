Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Spotkania, koncerty, sportowe aktywności i tańce. Trwają VI Stargardzkie Dni Seniora.

- Po prostu żyć, wysypiać się, tańczyć. Korzystamy z życia, nie marnujemy czasu - to recepty stargardzkich seniorów na długowieczność. - Nie siedzimy w domu, spacerujemy, jeździmy rowerem. Chodzimy na balety.



- To bardzo ważna dla nas grupa społeczna. To są ludzie aktywni, którzy dużo oczekują od życia - mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. - Seniorzy dostają klucze do miasta i sprawują rządy bardzo radosne i aktywne.



W sobotę w planach są zawody wędkarskie, parada seniorów i festyn. Kilkudniowe obchody Stargardzkich Dni Seniora zakończą się w niedzielę wspólną grą miejską.