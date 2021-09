Medalista olimpijski zaśpiewał na urodzinach w cerkwi prawosławnej [ZDJĘCIA]

Wyjątkowy koncert chóralny z muzyką cerkiewną w Szczecinie. Jednym z wykonawców jest brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Występem "Wierni tradycji" rozpoczęły się obchody jubileuszu 75-lecia prawosławnej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie.- To jest muzyka, której używamy w liturgii prawosławnej i ona ma za zadanie przybliżyć nasz ryt sprawowania nabożeństw, kultury śpiewów w cerkwi - mówi ks. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie.- To kameralny koncert jubileuszu cerkwi w Szczecinie - mówi Patryk Dobek, szczeciński lekkoatleta i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio. - Jako parafianin i osoba wyznania prawosławnego będę brać w nim udział. Bedą to utwory cerkiewne, w języku cerkiewno-słowiańskim, przemiłe dla ucha i bardzo wspaniałe dla duszy. Śpiewam w chórze od około sześciu lat, od kiedy przyjąłem prawosławie.Jutro z okazji święta parafii odprawiona zostanie Święta Liturgia.