Kościół w Chominie ma nowego patrona

Kościół w Chominie, w powiecie kamieńskim, od soboty za patrona będzie miał błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość poświęcenia świątyni rozpocznie się przed południem.

To wyjątkowe miejsce, bo w dużej mierze budynek kościoła budowali skazańcy z zakładu karnego. Budowa rozpoczęła się osiem lat temu. Pierwsza msza święta została odprawiona w 2015 roku - mówi parafianka Jadwiga Lisowska.- Z głównym murarzem, przy budowie pracowali skazani z Buniewic. Codziennie przywożeni i odwożeni byli przez niektórych mieszkańców. W drewnie wykonali tryptyk, wyrzeźbili czternaście stacji drogi krzyżowej.Ksiądz Roman Rostkowski, proboszcz parafii przyznaje, że w kościele od dawna trwały przygotowania duchowe.- Mamy naszą, lokalną modlitwę dziękczynną. Za to, że ta świątynia - wbrew ludzkim racjom jednak powstała. Jest gotowa do konsekracji kościelnej - mówi zadowolony ksiądz.Świątynię budowali też okoliczni mieszkańcy, a także pielgrzymi rowerowi na Jasną Górę. W ubiegłą niedzielę kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego.