Scenę zamienili na korty tenisowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają zmagania artystów podczas turnieju Pekao Szczecin Open w Szczecinie. Na miejscu można spotkać m.in. Mariusza Kałamagę, Macieja Dowbora i Przemysława Sadowskiego.

Część z tych rozgrywek relacjonowaliśmy dziś w Aktywnej Sobocie. Jak przyznają uczestnicy, walka jest zacięta.



Jak przyznają uczestnicy, walka jest zacięta. - To jest fantastyczne w tym sporcie, w tej naszej zabawie, że my jesteśmy wszyscy kolegami - bawimy się razem, imprezujemy, żartujemy itd. Jednak, kiedy wychodzimy na kort, to stajemy się rywalami w sporcie - mówi Przemysław Sadowski.



- Idę na finał i na zwycięstwo. Jest tutaj kilku odwiecznych rywali. W tym roku pojawił się np. Maciej Dowbor, który właśnie gra ćwierćfinał z Mariuszem Kałamagą - dodaje Jacek "Mezo" Mejer.



- Ta atmosfera tutaj w Szczecinie jest kosmiczna. Szczecińska publiczność zna się na tenisie - przekonuje Maciej Dowbor.



- Z grupy wyszedłem, dla mnie to jest sukces. Ogólnie wcześniej dostawałem wciry od wszystkich, a teraz już niektórych potrafię zaskoczyć - dodaje Mariusz Kałamaga.



W Tenisowym Turnieju Artystów udział wzięło niemal 30 znanych aktorów, kabareciarzy i muzyków. Finał tych zmagań już niedzielę po godz. 10:00.