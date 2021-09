Weekend otwartej sztuki w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Pracownie artystyczne szczecińskich twórców można podglądać od kuchni - to w ramach Weekendu Otwartej Sztuki.

Anna Łukaszek odwiedziła z mikrofonem lutnika Ireneusza Skoczkę: - Zapraszam państwa na kawę, mamy najlepszą kawę w mieście. Znajdujemy się w pracowni lutniczej, przy ul. Rayskiego 23, buduję gitary klastyczne. W tej chwili jest to gitara klasyczna, jak widać, w trakcie budowy. Będzie pięknie grać. Tutaj mamy kolejny instrument, dosyć specyficzny. To będzie gitara elektro-klasyczna, według mojego oryginalnego wzoru, Ciekawostką jest to, że będzie posiadała osiem strun. Można tu zobaczyć dużo narzędzi, piły z Japonii, bardzo precyzyjne i wydające niezwykły dźwięk.Szczegółowy harmonogram jest na facebookowym profilu "Weekend Otwartej Sztuki" Pracownię można też odwiedzić w niedzielę między godz. 10 a 15. A także w pozostałe dni tygodnia, kiedy tylko będzie otwarta. Lutnik zaprasza na kawę.Do zobaczenia i podejrzenia są m.in. pracownia kostiumów i scenografii, pracownia malarska prac plastycznych czy miedziorytu.