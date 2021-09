Sztuka otwiera się na mieszkańców Szczecina [ZDJĘCIA]

W ponad 50 miejscach, w całym mieście, można spotkać się z twórcami sztuki. Swoje pracownie otworzyli malarze, graficy, fotograficy.

Niektórzy - tak jak Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne - przygotowali na te kilka dni specjalne wystawy.- Ale nie jest to "Gallery Week" - mówi Rafał Bajena, jeden z koordynatorów wydarzenia. - Nie jest to coś w rodzaju "Nocy Muzeów", że chodzimy zobaczyć gotowe rzeczy. To jest akcja taka, że wszystko, co jest działaniem jest pretekstem do spotkania z twórcami. To jest pretekstem do podjęcia, sięgnięcia ręką do tego, że można "robić" sztukę.Na zorganizowany w sobotę spacer, po wybranych pracowniach, przyszło kilkadziesiąt osób: - Mieszkam niedaleko i zawsze przechodząc ulicą, zadzierałam głowę do góry, oglądając i myśląc o tym, że byłoby niesamowite móc tutaj zajrzeć i zobaczyć to od środka. Jestem pod wielkim wrażeniem. - Świetny, rewelacyjny pomysł - opowiadają uczestnicy."Weekend Otwartej Sztuki" w Szczecinie potrwa do niedzieli. Wszelkie informacje na fanpage wydarzenia, czyli Pracownie Artystyczne Szczecin . Wstęp do pracowni jest wolny.