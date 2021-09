Wypadek i dwa zatory na trasach regionu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Samochód uderzył w drzewo na drodze wojewódzkiej numer 151 pomiędzy Ińskiem a Reczem w miejscowości Sulibórz.

W wyniku zderzenia została poszkodowana czteroosobowa rodzina - rodzice i dwójka dzieci, które zostały przewiezione do szpitala w Szczecinie.



Policja ustala przyczyny wypadku, droga pomiędzy Ińskiem a Reczem jest zablokowana, policja kieruje na objazdy.



O wypadku informują nas także słuchacze: - Droga 151 między Ińskiem a Reczem zablokowana miejscowość Suliborek, Rybaki. Samochód osobowy uderzył w drzewo, trzy osoby poszkodowane w tym dziecko, na miejscu pracują już służby ratunkowe.



Do Ińska z Recza można dojechać przez Dobrzany i Chociwel.



Kolejne utrudnienia czekają na kierowców jadących drogą S3 w stronę Szczecina od Goleniowa - o czym informuje kolejny słuchacz: - Na drodze S3, po zjeździe na krzyżówkę Rzęśnica - korek.



Akurat do tego utrudnienia niestety trzeba się chwilowo przyzwyczaić. Kierowcy będą tam zwalniać właściwie do momentu, w którym drogowcy skończą przebudowę węzła Kijewo.



Jeśli chcecie płynnie wjechać do Szczecina, zróbcie to już w Kliniskach i dalej jeźdźcie na

Pucice i Załom. Jeśli widzicie jeszcze jakieś utrudnienia - dzwońcie do nas.