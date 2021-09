Narodowy Spis Powszechny

W tamtejszym urzędzie miasta w poniedziałek stanie specjale stanowisko do wzięcia udziału w spisie powszechnym przez Internet.

Z komputera będzie można korzystać do czwartku 30 września - między godz. ósmą a osiemnastą.



Urzędnicy również podpowiedzą, co należy wpisać w odpowiednie rubryki. Spisać się będzie można również w sobotę - także w magistracie - wtedy specjalnie dla osób, które będą chciały się spisać urząd będzie otwarty od ósmej rano do północy.



Spis powszechny trwa do końca września.