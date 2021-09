Psychiatria dziecięca w Zdrojach przejdzie remont

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Oddział psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w szpitalu Zdroje w Szczecinie zostanie wyremontowany.

To dzięki wsparciu z Fundacji Santander, która przekazała placówce 125 tysięcy złotych.

To jeden z 16 ośrodków, które otrzymały takie wsparcie.



Na oddziale naprawione zostaną uszkodzenia, wygładzone zostaną ściany, będą też nowe okna i drzwi. Dzięki temu ma poprawić się komfort pacjentów i ich terapii.



Oddział psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w szpitalu Zdroje jest jedynym takim w regionie. Zazwyczaj wszystkie łóżka są zajęte, pacjentów jest często więcej niż przygotowanych miejsc.



Leczone są tam dzieci do 18. roku życia, które cierpią na depresję, zaburzenia odżywiania czy są po próbach samobójczych.



Leczenie trwa tam zwykle około trzech, czterech tygodni, zdarzają się jednak chorzy, którzy specjalistycznej opieki wymagają nawet przez kilka miesięcy.



Santander przekazał łącznie 1 mln zł na wsparcie psychiatrii dziecięcej w Polsce.