Obowiązkowy spis do końca września

To już ostatnie dni, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, jest to obowiązkowe.





Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września. W Szczecinie dotąd nie spisała się 1/4 mieszkańców - mówi Agnieszka Brzezińska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie. - Najdogodniejszą formą udziału w spisie jest dokonanie samospisu korzystając z formularza zamieszczonego na stronie spis.gov.pl . Można też spisać się dzwoniąc na infolinię spisową. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie. Za odmowę udziału w spisie grozi kara nawet do pięciu tysięcy złotych.Codziennie od godziny 8 do 20, można się spisać również w Urzędzie Miasta na pl. Armii Krajowej oraz w filii przy ul. Rydla. - Mam pesele swoje i męża, nie znam pytań. Spisywałam się bardzo dawno temu - mówili mieszkańcy.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września.