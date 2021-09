Będzie odmiana w Kołobrzegu. To zainteresuje przedsiębiorców

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jeden z głównych deptaków w Kołobrzegu będzie odmieniony. Pojawią się przy nim nowe punkty handlowo-gastronomiczne.

Nowe pawilony mają stanąć na całym odcinku promenady ciągnącej się od ulicy Rodziewiczówny aż do Sułkowskiego. Miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na wygląd przyszłych stoisk.



Jak mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu, to miasto zrealizuje budowę pawilonów według zwycięskiej koncepcji i dopiero odda gotowe lokalizacje przedsiębiorcom zainteresowanym wzięciem udziału w przetargu.



- To, co powstanie, będzie jednolite w swoim wyglądzie. Bo moglibyśmy pójść drogą, że wydzierżawiamy i że tego typu obiekty będą powstawać przez finansowanie przez dzierżawców, którzy wygrają lokalizację, ale nie mamy pewności, że uzyskamy ten efekt, który chcemy uzyskać - podkreśla Pełechata.



Łącznie chodzi o ponad 20 lokalizacji. Jeszcze w tym roku miasto chce zlecić wykonanie projektu dla całej inwestycji, która ma powstać w ciągu dwóch lat.