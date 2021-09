"Wielki kret" zrobił swoje. Czas na nowe wyzwania

Przyszedł czas na demontaż "wielkiego kreta". Tunel w Świnoujściu jest już wydrążony do ostatniego centymetra. Na ekipę budowlaną czekają nowe wyzwania.

Drążenie się skończyło, zaczyna się demontaż. Rozmontowanie i spakowanie "Wyspiarki" zajmie dwa miesiące. To długo, ale znacznie krócej, niż trwało jej złożenie. Na to poświęcono niemal pół roku czyli tyle, ile trwało wiercenie tunelu.Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że proces rozkładania maszyny będzie się odbywał etapami.- Jeszcze około dwa miesiące, to czas, w którym ta maszyna będzie demontowana. Maszyna ma długość ok. 100 metrów. Komora odbiorcza ma ok. 20 metrów, w związku z czym ta maszyna będzie wychodziła jakby partiami - tłumaczy Grzeszczuk.Wyspiarka, na finiszu do przewiercenia miała betonową ścianę. Sławomir Skraba, kierownik budowy tunelu wyjaśnia, że maszyna na tym spotkaniu nie ucierpiała.- Jest to konstrukcja zbrojona nietypowo. Nie elementami stalowymi natomiast włóknami szklanymi, które umożliwia przewiercenie maszyny TBM tej konstrukcji. Bez szkody dla maszyny - zapewnia Skraba.Na terenie inwestycji, poza rozmontowywaniem TBM trwają prace drogowe, które w przyszłości umożliwią przejazd tunelem.