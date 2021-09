Niezapominajka da trochę wytchnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To ma być miejsce, dzięki któremu osoby zajmujące się chorymi na Alzheimera czy Parkinsona - będą mogły mieć czas dla siebie.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie działalność rozpoczęło Centrum wsparcia opiekunów osób z chorobami otępiennymi „Niezapominajka”.



Jest w nim, między innymi, świetlica wytchnieniowa, która działa od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 16:30. To miejsce, w którym chory ma zapewnioną profesjonalną opiekę na kilka godzin w ciągu dnia. W tym czasie opiekun może załatwić swoje sprawy lub po prostu odpocząć.



Seniorzy mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, zajęcia usprawniające, plastyczne, muzyczne czy inne formy terapii. Dodatkowo otrzymują także wyżywienie w trakcie pobytu.



W centrum "Niezapominajka" można skorzystać także ze specjalistycznych porad psychologa czy prawnika.



Placówka została utworzona w ramach projektu „Zaopiekowani, systemowe wsparcie potencjału opiekuńczego rodzin”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.