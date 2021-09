Ważne połączenie drogowe w Świnoujściu czasowo zamknięte

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jedna z głównych ulic prowadzących do dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu zamknięta.

Na razie tylko na tydzień, z okazji dnia zrównoważonego transportu, ale możliwe, że w przyszłości kierowcy w ogóle nie dojadą nią nad morze.



Ulica Chrobrego, która prowadzi kierowców ze świnoujskich promów nad morze jest zamknięta dla ruchu samochodowego. Dla jednych to powód do radości, dla innych do narzekania.



- Dla mnie to jest dobrze, bo ja tu mieszkam i jest spokój. Nie bardzo, bo trudności są w jedną stronę przejazdu. Nie przeszkadza mi, że przejeżdżają samochody, bo park jest tak ogromny, że można wejść w głąb - mówią mieszkańcy i turyści.



Miasto w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu postanowiło eksperymentalnie wprowadzić tymczasowe zamknięcie ulicy. To rozwiązanie jednak widnieje w planach magistratu. Stałe zamknięcie drogi jest ujęte w jednej z koncepcji zarządzania ruchem po otwarciu tunelu. Plusy tej wizji widzi Barbara Michalska, zastępca prezydenta miasta.



- Przez tydzień zamykamy ul. Chrobrego dla ruchu samochodów. Jak wiemy, ul. Chrobrego przecina nam zabytkowy Park Zdrojowy niemalże na pół. Myślę, że tam widok samochodów nie bardzo pasuje - uważa Michalska.



W przyszłości ulicę Chrobrego miałaby zastąpić Nowojachtowa, która stałaby się głównym sposobem dojazdu turystów w część hotelową Świnoujścia.



Zanim to jednak nastąpi, trzeba będzie poczekać na wybudowanie tej alternatywnej drogi. Widnieje ona bowiem jedynie w planach.