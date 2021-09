Stargardzianie testują Aqua Star. Same pochwały

Basen, strefa saun i dwupoziomowa siłownia - to wszystko w ramach pilotażu czeka na stargardzian, którzy przez kilka najbliższych dni będą mogli nie tylko zobaczyć, ale i skorzystać z nowoczesnej infrastruktury w modernizowanym od ponad dwóch lat obiekcie Aqua Star.

- Wrażenia bardo pozytywne. Nie można poznać, że jest to to samo miejsce, do którego wcześniej się przychodziło. - Najbardziej podobają mi się zjeżdżalnie; czarna i biała. - Rzeka mi się podoba. - Dużo się zmieniło, jest mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. - Pełnowymiarowy, 25-metrowy basen sportowy. - Woda zimna, prawie jak w Miedwiu, ale pięknie, do pływania idealna - mówili stargardzianie.







Oficjalne otwarcie Aqua Star nastąpi najprawdopodobniej na początku października.