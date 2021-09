Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prawie najlepsi w kraju. Chodzi o wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

W statystykach wyników zajęli drugie miejsce. Lepszy był tylko Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To zestawienie absolwentów, którzy do egzaminu podchodzili po raz pierwszy.



Do tegorocznej sesji jesiennej LDEK przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Absolwenci PUM zdobyli 159,18 pkt.



Lekarze i dentyści, aby uzyskać pełne prawa wykonywania zawodu muszą po ukończeniu studiów zdać Lekarski bądź Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, które corocznie odbywają się w dwóch sesjach - wiosennej i jesiennej.