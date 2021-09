Dwa kilometry nowych dróg w Drawnie. Rośnie zainteresowanie działkami

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Cztery ulice w Drawnie po remoncie - oficjalnie otwarte. To Potokowa, Zdrojowa, Piaskowa i Saperów. Łącznie to ponad 2 kilometry dróg.

Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych. Większość pieniędzy gmina Darwno pozyskała z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Co warte podkreślenia, remont wykonały lokalne firmy. A po remoncie zainteresowanie gminnymi działkami wzrosło - mówił burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski.



- To jest naprawdę duża sprawa dla nas, niektóre działki są jeszcze niezagospodarowane. Wielki ruch się zaczął, mamy bardzo dużo zapytań o działki. Chcą ludzie kupować, wszystko już jest gotowe i ładnie to wygląda - chwalił Chmielewski.



Tak realizuje się założone cele, czyli przez wsparcie inwestycji lokalnych. Utrzymywane są miejsca pracy, a także tereny stają się bardziej atrakcyjne i zatrzymuje się mieszkańców przed wyjazdem - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.



- Chcemy, żeby nikt nie wyjeżdżał z Drawna, żeby młodzi przyjeżdżali. Chcemy, żeby ci młodzi, którzy wyjeżdżają kształcić się wracali do pięknego Drawna. Ma ono walory turystyczne i przyrodnicze. Naprawdę ziemia darwińska, powiat choszczeński jest wart zachodu - tłumaczył Chmielewski.



Gmina Drawno ma ponad 5 tysięcy mieszkańców.