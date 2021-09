Fot. Iwona Mazurek-Orłowska

W Stargardzie korki jak zawsze, parkingi zajęte, a powinno być inaczej, bo w środę przypada Europejski Dzień bez Samochodu.

Do korzystania z komunikacji miejskiej powinno też zachęcić to, że w środę nie trzeba

kupować biletu.



Nasza reporterka sprawdzała czy stargardzianie chętnie zostawiali dziś auta w garażach: - Chodzę przeważnie piechotą. - Ja naprawdę dużo chodzę. - Spaceruję dosyć często, ale samochodem też jeżdżę. - Mało chodzę, właśnie idę do samochodu. Choruję na kręgosłup więc ciężko mi chodzić piechotą. - Cały czas jeździmy autobusem.



W Polsce Europejski Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.