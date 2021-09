W Stargardzie debatowali o "Niezależności"

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska

Zaledwie 25 numerów "Niezależności", gazety wydawanej w Stargardzie przez lokalną "Solidarność" ukazało się na rynku wydawniczym 40 lat temu, ale publikacja zostawiła ślad w historii miasta.

Debata poświęcona pokoleniu Solidarności i tamtej epoce obyła się w Stargardzkim Centrum Kultury z udziałem świadków historii - Jadwigi Kałuskiej-Siwudy, Józefa Stachowiaka i Tomasza Zielińskiego.



Żadnej historii, także i tej nie można opisać bez odwoływania się do ludzi - mówiła w czasie debaty Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.



Prezydent Piotr Mync, będący w latach '80 działaczem "Solidarności" dodawał: - Żeby kupić masło trzeba było mieć specjalne kartki i było to limitowane. Takich rzeczy była masa, dzisiaj nie do pomyślenia. Gdy mówimy o tej niezależności, którą mamy dzisiaj musimy pamiętać, skąd ona się wzięła.



Józef Stachowiak z kolei nawiązywał do sensu istnienia "Niezależności": - Po co ta gazeta niezależna, kiedy były inne gazety? Była po to, by powiedzieć prawdę o tym, co się dzieje w danej chwili. To tylko w "Niezależności" można było się dowiedzieć prawdy istniejącej na tych ziemiach.



Głos w debacie zabrali także Jadwiga Kałuska-Siwuda i Tomasz Zieliński, świadkowie tamtych wydarzeń, nakreślając swoisty portret zbiorowy pokolenia Solidarności.