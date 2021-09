Wciąż nie kursują tramwaje na Pomorzany

Naprawa nawierzchni to kwestia kilku godzin - mówi nam Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

W środę przed godziną 14 pod torowiskiem na al. Powstańców Wielkopolskich pękł wodociąg.Teraz trzeba czekać na uzupełnienie braków w jezdni. Przez to tramwajowe "11" oraz "12" nie kursują do pętli Pomorzany.Czy mieszkańcy Pomorzan wrócą z pracy do domu tramwajem? - W ciągu dnia będziemy starali się odtworzyć nawierzchnię tak, żeby przywrócić normalny ruch uliczny, a także ruch tramwajowy. Niemniej jednak to potrwa. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zniknęły utrudnienia - zapewnia Landowski.Tramwajowe "jedenastki" kończą bieg na pętli Gumieńce. "Dwunastki" natomiast jadą przez plac Szarych Szeregów i zawracają na pętli Las Arkoński. ZWiK przekierował w środę na teren Pomorzan dostawy z innego wodociągu. Dzięki temu mieszkańcy nie odczuli braku dostępu do wody.