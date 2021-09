Popularny parking w Szczecinie zmieści więcej aut

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Parking przy przystanku "Jaśminowa - ZUS" na prawobrzeżu Szczecina będzie dwukrotnie większy. Od wielu miesięcy jest to bardzo popularne miejsce postojowe dla kierowców, którzy by ominąć codzienne korki na ul. Gdańskiej przesiadają się tam do tramwaju.

Z powodu braku wolnych miejsc, wiele aut jednak jest zaparkowanych poza utwardzonym terenem, w przysłowiowych "krzakach".



- Ogłosiliśmy przetarg na utwardzenie dodatkowej części działki, mamy trzy oferty, trwa ich analiza - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomas Klek. - Jeżeli zostanie podpisana umowa w najbliższych dniach, to wykonawca będzie miał 75 dni, czyli jest możliwość, że do końca roku parking będzie mógł funkcjonować i kierowcy będą mogli z niego korzystać.



Miasto przeznaczyło na budowę 445 tys. zł, jedna z ofert jest o blisko 100 tys. niższa. Po rozbudowie parking będzie miał ok. 200 miejsc dla samochodów.