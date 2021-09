Jesień się rozkręca, ale... grzyby się skończyły

Podgrzybki z Puszczy Bukowej - fot.Słuchacz

Nasza reporterka sprawdziła, jak idzie grzybiarzom pod Stargardem

Wczesna jesień to pora grzybobrania, ale i czas największej liczby zatruć. Stąd warto zbierać tylko te grzyby, które znamy.



Zdarza się jednak, że te trujące często są łudząco podobne do grzybów jadalnych. Po powrocie z lasu warto, więc skorzystać z pomocy tzw. klasyfikatora. Taką usługę jesienią, zupełnie bezpłatnie, oferują wybrane Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne - informuje Anna Pożdał ze stargardzkiego sanepidu.



- Można przyjść do nas od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 9:30 i wtedy zostaną poddane ocenie przydatności do spożycia grzyby. Można otrzymać atest, który jest nieodpłatny - tłumaczy Pożdał.



- Dzisiaj przyszedłem, żadnego nie znalazłem, więc to była wycieczka i odpoczynek. Nie do końca lubię zbierać grzyby, za to lubię chodzić po lesie, po to żeby się przejść. Na razie się skończyły grzyby. Pokazały się pierwsze, a teraz trzeba czekać aż będzie drugi wysyp. Tutaj znajduje się przede wszystkim podgrzybki - mówią grzybiarze.



Jak zapewniają grzybiarze, poza pełnym koszem leśnych przysmaków, liczy się samo wyjście do lasu.