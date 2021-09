Historyczny mural w Cedyni [ZDJĘCIA]

Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się 30 września w Cedyni. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pomnik na Górze Czcibora, klasztor z XIII wieku, zabytkowa wieża widokowa, a nawet wojowie walczący w 972 roku w bitwie pod Cedynią - te między innymi elementy umieszczone będą na historycznym muralu, który jest malowany w Cedyni na ścianie budynku przy ul. Staromiejskiej.

Na pomysł namalowania muralu wpadli włodarze Cedyni. A za wykonanie dzieła odpowiadają artystki ze Szczecina, które przedstawią malowidło w formie komiksu. Jak mówi Beata Rolak mural jest malowany, aby przyciągnął uwagę młodych, jak i starszych mieszkańców Cedyni.



- Koncepcja murala powstała w założeniu historycznej Cedyni. Są tu barwy typowo średniowieczne, z których składają się dane zabytki i wszystkie elementy - mówiła Małgorzata Karwan, wiceburmistrz Cedyni.



- Cała ściana jest dosyć spora, bo ma powierzchnię ok. 100 metrów kwadratowych i chropowatą powierzchnię tak, że to malowanie troszkę zajmuje - dodała Marta, asystent-malarz. - Żeby wjeżdżając do Cedyni od razu kojarzyła się historycznie; dzieci w szkole podstawowej uczą się o bitwie pod Cedynią - podkreśliła.



Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się 30 września w Cedyni.