Armia Krajowa była największą konspiracyjną armią w okupowanej przez Niemców Europie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Armia Krajowa była największą konspiracyjną armią w okupowanej przez Niemców Europie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

"Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku" - to hasło konkursu historycznego, który został zorganizowany w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.

Będzie to konkurs wiedzy o Armii Krajowej - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, prof. Krzysztof Kowalczyk.



- Konkurs jest zorganizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o Armii Krajowej, a przez to również kształtowanie postaw patriotycznych; przypominanie, nawiązywanie do tradycji niepodległościowych, które były najcenniejsze w historii narodu i państwa polskiego - zaznaczył prof. Kowalczyk.



W przyszłym roku będziemy obchodzić 80-lecie powstania Armii Krajowej.



- Do 22 października należy wysłać zgłoszenie na adres Kuratorium Oświaty. Po tym terminie przystąpimy do realizacji etapu szkolnego, a później - w lutym - odbędzie się etap wojewódzki, bo pamiętajmy, że Armia Krajowa została powołana przez Naczelnego Wodza w lutym 1942 roku - dodał.



